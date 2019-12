Clima: Obama ai giovani, fatevi sentire

(ANSA) – NEW YORK, 13 DIC – Non c’è nessuna “bacchetta magica” per risolvere il cambiamento climatico ma Barack Obama si dice ottimista: il riscaldamento globale può essere rallentato”. E l’accordo sul clima di Parigi, anche se potrebbe essere sotto le attese, è andando avanti la strada da seguire per fare progressi e incoraggiare le imprese a investire nell’energia pulita. Obama parla da Kuala Lumpur, il Malesia, e non fa alcun riferimento diretto al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi. Allo stesso tempo l’ex presidente incita i giovani a non disperare e a usare la loro voce per aumentare la consapevolezza sul problema del clima. “Gli adulti non si preoccupano del tema quanto i giovani perché non ci saranno più quando gli effetti si vedranno con tutta la loro forza. Per questo sta a voi istruire le comunità”, dice.