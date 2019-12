Pakistan: campagna contro poliomielite

(ANSA) – ISLAMABAD, 13 DIC – Mentre i casi di poliomielite aumentano ad un ritmo allarmante in Pakistan, il primo ministro Imran Khan ha avviato oggi una campagna nazionale per lo sradicamento della malattia con l’obiettivo di vaccinare circa quattro milioni di bambini fino ai cinque anni d’età. Con gli ultimi quattro casi segnalati ieri nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, il numero totale di malati dall’inizio dell’anno è salito a 98. Durante una cerimonia a Islamabad, Imran Khan ha sottolineato che il Pakistan è uno dei due soli Paesi al mondo, insieme con l’Afghanistan, ancora colpito dalla malattia, definendo il problema “un motivo di vergogna”. Il primo ministro ha quindi esortato le madri a portare loro stesse i figli ai centri per la vaccinazione.