Trova portafogli con i soldi e lo consegna alla polizia

(ANSA) – MILANO, 13 DIC – Una signora romena di 40 anni ha trovato in un bar nella zona nord di Milano un portafogli contenente 4 mila euro e lo ha restituito alla polizia. La donna, ieri pomeriggio, si è accorta del portafogli abbandonato accanto a uno scaffale e l’ha raccolto, scoprendo con sua grande sorpresa che conteneva i 4 mila euro, documenti e carte di credito. La 40enne non ha avuto dubbi, si è presentata al commissariato di Villa San Giovanni e l’ha consegnato agli agenti che poco dopo hanno rintracciato il legittimo proprietario. L’uomo, un 45enne che era affranto e convinto di non avere speranze di ritrovare i suoi soldi, si è detto incredulo e ha spiegato che quei contanti erano i risparmi di mesi di lavoro.