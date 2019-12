ST.MORITZ (SVIZZERA). – Finita la trasferta nordamericana, il circo bianco é tornato in Europa, accolto da nevicate abbondantissime. Gli uomini sono in val d’Isere, in Francia, dove si è’ gia corsi ai ripari visto che é forte anche il pericolo di valanghe.

Cosí il calendario originario di gare é stato modificato anticipando a domani lo slalom speciale e spostando a domenica, sperando che tutto vada bene, il piú lungo slalom gigante.

Le ragazze sono invece in Svizzera, a St.Moritz , dove gli organizzatori sono peró certi di tenere la situazione sotto controllo. Cosi é stato confermato per domani un superG e domenica uno slalom parallelo.

Dal punto di vista sportivo, per l’Italia l’attesa più’ grande é per il supergigante donne visto che nelle discipline tecniche uomini la nazionale azzurra é sinora apparsa lontana da rendimenti competitivi.

Il superG donne di domani, infatti, è il secondo della stagione e nel primo, una settimana fa a Lake Louise, l’Italia ha incassato l’eccellente piazza d’onore della gardenese Nicol Delago. In piú la squadra può contare sempre su una Sofia Goggia in gran forma e come sempre piena di quel gran temperamento che, se non adeguatamente gestito, l’ha un po’ tradita come successo nella trasferta nordamericana. Poi c’è’¿ pure una Federica Brignone capace in ogni momento di tirar fuori una magia.

Per lo slalom speciale uomini in val d’Isere, il secondo della stagione, l’Italia esce dal decimo posto del veterano Manfred Moelgg, 37 anni ma ancora punta della squadra, conquistato in quello di Levi. L’Italia, oltre a Stefano Gross e Giuliano Razzoli, ha poi in squadra giovani talenti come Alex Vinatzer.

Ma Domani tutto dovrá girare per loro davvero alla perfezione per poter sperare in un risultato di prestigio.