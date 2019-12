Alitalia: Sciopero massiccio, oltre 300 voli cancellati

ROMA. – Alta l’adesione allo sciopero di Alitalia e del trasporto aereo nel complesso, con la cancellazione di oltre 300 voli nazionali ed internazionali. Uno sciopero proclamato dai sindacati Fit Cisl, Filt Cgil, Uilt e Ugl Trasporti per protestare contro la mancata soluzione del problema di Alitalia e in generale contro la crisi del settore.

Per limitare i disagi Alitalia ha attivato un piano straordinario con l’impiego di aerei più capienti e con l’obiettivo di riproteggere i viaggiatori coinvolti sui primi voli disponibili.

“L’alta adesione allo sciopero di Alitalia deve far riflettere il Governo”, afferma la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sottolineando che “non si possono tenere in sospeso più di 11mila lavoratori, più l’indotto” ma “serve un vero piano industriale e un partner affidabile” per l’azienda.

Per risollevare le sorti di Alitalia, dopo il flop del consorzio Fs-Atlantia-Delta nel mettere a punto un’offerta per l’ex compagnia di bandiera, il governo ha nominato il supercommissario unico Giuseppe Leogrande col compito di “ristrutturarla, efficientarla e poi eventualmente venderla”, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Per cui “abbiamo cambiato leggermente approccio”.

I sindacati respingono compatti un eventuale spezzatino della compagnia, tagli al personale e al costo del lavoro perché “i lavoratori hanno già dato”. Lavoratori che adesso chiedono e vogliono risposte. “L’azienda è commissariata da più di due anni e nonostante gli affidamenti e le promesse non è stata rilanciata”, denuncia il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia.

“Ora si parla di esuberi, elemento che prima il Governo aveva escluso. Martedì al ministero dello Sviluppo economico ci aspettiamo chiarezza e soluzioni”, precisa il leader della Fit-Cisl circa l’incontro col ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, la settimana prossima.

Per Fabrizio Cuscito, segretario nazionale Filt Cgil, “la situazione è molto preoccupante” perché “ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta sul possibile piano industriale” ed “abbiamo paura che queste risposte non arrivino”. Dello stesso parere anche Claudio Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti.

“I lavoratori sono giustamente molto preoccupati ed è per questo che oggi scioperano. Uno sciopero, questo, che si sarebbe potuto evitare se il governo ci avesse coinvolti nel processo di rilancio di Alitalia”, spiega Tarlazzi mentre il presidente dell’Associazione Nazionale Piloti, Marco Veneziani, sottolinea che “non è più possibile sbagliare, dopo aver perso gli ultimi 31 mesi e dilapidato oltre un miliardo di euro”.

Ma per Francesco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporti, c’è “un governo che brancola nel buio rispetto ad un’ipotesi di rilancio sia su Alitalia sia su tutto il trasporto aéreo nazionale”. Ed avverte che “oggi è solo l’inizio di una battaglia perché in assenza di risposte vere, noi non ci fermeremo”.

