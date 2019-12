Moto, Rossi: “Prossima stagione segnerà mio futuro”

ROMA. – Settimo tempo per Valentino Rossi che partirà dalla quarta fila domani nella 12 Ore di Abu Dhabi, la gara di Endurance che lo vede al via insieme al fratello Luca Marini e all’amico Alessio Salucci.

Un risultato che soddisfa il “Dottore”: “Sono contento perché ho girato forte – confessa il 9 volte iridato di moto a Sky – Ho fissato il 12mo tempo assoluto, anche se ci sono piloti di auto professionisti. Sono soddisfatto perché la macchina è ‘figa’, la pista pure”.

Reduce dallo “scambio” auto-moto con Lewis Hamilton a inizio settimana a Valencia (“L’altro giorno è stato bello. Mi sono sentito un pilota di F1, mi sono divertito”), Valentino si sente calato bene nelle vesti di pilota sulle quattro ruote: “La parte più difficile è la frenata, perché si può frenare tardi. Bisogna anche dosare il gas perché si influisce sul comportamento della macchina. Naturalmente tutti danno il massimo, ma siamo pronti, la gara è un po’ nuova per noi, sono 12 ore divise in due”.

Una esperienza di tre giorni che potrebbe essere il preludio ad una nuova avventura per Rossi, una volta chiusa la carriera in MotoGP: “L’ho sempre detto che, finito con le moto, vorrei fare una decina d’anni nel mondo delle macchine”, spiega il pesarese.

“Ci sono 5-6 gare durante l’anno che mi piacerebbe fare- aggiunge- La 24 ore di Le Mans, la 24 ore di Spa, che è forse la più bella con queste macchine. Mi piacerebbe molto poi correre anche la 24 di Nurburgring, che si disputa su una pista che amo”.

Poi progetti per il futuro, ancora in sella alla Yamaha: “L’anno prossimo sarà cruciale. A fine 2020 mi scadrà contratto, per cui dovrò decidere purtroppo abbastanza presto cosa fare, se continuare o meno. E questo dipenderà ovviamente molto dai risultati. Abbiamo fatto dei cambiamenti nella squadra, vediamo se riusciremo ad essere più competitivi e più veloci. Per continuare dovremo essere più forti di quest’anno, se no secondo me è meglio di no”.