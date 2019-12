Calcio: Festa Cagliari, Gigi Riva presidente onorario

MILANO. – In Sardegna il nome di Gigi Riva ha tutti i contorni della leggenda, tanto che molti bambini chiedono se sia esistito veramente ai loro nonni che ne raccontano a tavola le gesta.

Dal 18 dicembre questi stessi bambini, tifosi del Cagliari che corre ai piani alti della classifica e sogna un posto in Champions League nell’anno del centenario e a cinquanta dallo storico scudetto, potranno dire: “Gigi Riva è il nostro presidente onorario”.

Riva, 75 anni appena compiuti e da 55 trapiantato a Cagliari, non tradisce il suo carattere schivo e con poche ma schiette parole ammette all’ANSA una “grande soddisfazione” per l’ennesimo atto d’amore della sua terra adottiva, capace già di ritirare la sua maglia numero 11 e di concedergli il privilegio della cittadinanza onorari.

“Sono riconoscimenti che fanno molto piacere, vuole dire che mi sono comportato bene. Non vado a cercare attestati, ma il fatto che abbiamo pensato a me non può che regalarmi grande soddisfazione”. Riva era stato già presidente del Cagliari nel 1986 per pochi mesi, prima di lasciare il ruolo a Lucio Cordeddu.

L’annuncio della presidenza onoraria era stato dato – tra la sorpresa generale – durante la presentazione dello speciale “Sky Buffa racconta Gigi Riva” dallo stesso patron del club, Tommaso Giulini (“è il suo regalo per noi”, dice emozionato), e la reazione di Nicola, uno dei figli di “Rombo di Tuono”, era stata visibilmente commossa.

“É innanzitutto un grande onore per papà. L’affetto del popolo sardo deriva dal fatto che lui non li ha mai traditi, con una scelta di vita ha sempre deciso di rimanere e non cedere alle lusinghe delle altre squadre. Tra mio padre e la Sardegna è stato un binomio, una sinergia di crescita: la ribalta di quel Cagliari ha fatto conoscere la Sardegna, lo scudetto del Cagliari ha dato via alla stagione del turismo. Per gli emigrati sardi nel continente è stata una rivalsa sociale”.

Riva non avrà ruoli operativi, ma il suo magnetico carisma accompagnerà il Cagliari in missione per l’Europa.