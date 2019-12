Bolivia: Domani a La Paz nuova assemblea nazionale del Mas

LA PAZ. – Il Movimento al socialismo (Mas) ha convocato per domani una nuova assemblea nazionale a La Paz per continuare la preparazione del partito guidato dall’ex presidente Evo Morales in vista delle elezioni che si svolgeranno in Bolivia nei primi mesi del 2020.

I militanti e le organizzazioni legate al Mas si sono già riuniti in assemblea lo scorso 7 dicembre a Cochabamba, occasione che ha permesso l’approvazione della nomina di Morales come capo della campagna elettorale del Mas.

Nell’atto di convocazione si precisa che l’appuntamento servirà alla designazione di nuovi quadri politici capaci di dare continuità al processo di cambiamento ed alla rivoluzione democratica e culturale avviata oltre 13 anni fa dall’ex capo dello Stato che ora risiede in Argentina dove si propone di ottenere lo status di rifugiato.

Fra le personalità che potrebbero essere nominate per guidare il Mas al voto vi sono l’ex ministro dell’Economia Luis Arce, il giovane leader dei “cocaleros” e considerato un delfino di Morales, Andrónico Rodríguez, gli ex ministri degli Esteri, David Choquehuanca e Diego Pary, la ex presidente del Senato, Adriana Salvatierra, e l’ex ambasciatore boliviano presso l’Organizzazione degli Stati americani (Osa), José Alberto (Gringo) Gonzales.