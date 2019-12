Papa Francesco ha ricevuto la “first lady” argentina

BUENOS AIRES. – Papa Francesco ha ricevuto oggi la “first lady” argentina Fabiola Yañez in occasione di una cerimonia in Vaticano per l’inaugurazione della nuova sede della Fondazione pontificia Scholas Occurrentes nel palazzo San Calisto.

Fonti della presidenza argentina hanno indicato a Buenos Aires che la compagna del presidente Alberto Fernández faceva parte di una delegazione dell’ALMA, associazione che riunisce le consorti dei capi di Stato latinoamericani.

Si è appreso che Yañez ha consegnato al pontefice, come regalo per i suoi 50 anni dall’ordinazione sacerdotale, il calice con cui domenica scorsa è stata celebrata una messa a cui hanno partecipato insieme il presidente uscente Maurizio Macri e il suo successore, Fernández.

Consegnando il dono la “first lady” argentina ha detto: “Santo Padre, le inviano dall’Argentina il calice della messa per l’unione degli argentini celebrata nella basilica di Luján che ha avuto un grande significato per il nostro Paese”.

Il pontefice argentino ha ringraziato per il gesto ed ha abbracciato la compagna del capo dello Stato argentino, che a Roma ha in programma anche incontri con responsabili della Fao.