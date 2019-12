Corte Suprema esaminerà caso tasse Trump

(ANSA) – NEW YORK, 14 DIC – La Corte Suprema americana esaminerà il caso delle tasse di Donald Trump. Il presidente americano ha chiesto ai saggi di mantenere segrete le sue dichiarazioni dei redditi, vietandone la diffusione. Per la Casa Bianca un presidente in carica ha il diritto di non svelare le proprie informazioni finanziarie, godendo di una completa immunità. Una decisione della Corte Suprema al riguardo potrebbe arrivare durante le elezioni del 2020. La Corte Suprema esaminerà quindi se Trump può bloccare o meno la diffusione delle sue informazioni finanziarie e fiscali, in una decisione storica che può fissare un precedente importante sui poteri di un presidente. Una decisione sul caso potrebbe arrivare in giugno, nel mezzo della campagna elettorale. Trump ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare le richieste relative alle sue tasse avanzate dal Congresso ma anche dalle autorità di New York.Il caso della tasse di Trump è un test anche per l’indipendenza della Corte Suprema, dominata da conservatori