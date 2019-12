Ciclismo: Androni Giocattoli-Sidermec tra le protagoniste della Vuelta al Táchira

CARACAS – Manca meno di un mese per l’inizio della Vuelta al Táchira, che nel 2020 festeggerà la 55esima edizione. Tra i protagonisti in gara ci sarà il team italiano Androni Giocattoli-Sidermec.

Come ci spiega il direttore Gianni Savio: “Sarà una squadra multietnica con due ciclisti italiani, due colombiani, un costaricano ed un ecuatoriano”.

A rappresentare l’Italia ci saranno: Luca Pacioni e Nicola Venchiarutti, due colombiani: Daniel Munoz e Johnatan Restrepo, un costaricano: Kevin Riveraed un ecuadoriano: Jefferson Cepeda.

“Abbamo una squadra giovane con un mix di ciclisti italiani e sudamericani. Ancora una volta onoreremo la Vuelta al Táchira e daremo spettacolo. Lo meritano i tifosi venezuelani che sempre ci ricevono con tanto affetto. Saremo anche orgogliosi di presentare la nostra maglietta con lo scudetto”.

In questo 2019, l’Androni Giocattoli-Sidermec si é laureato campione d’Italia. Per preparare al meglio la corsa nella località andina la squadra diretta da Gianni Savio é in raduno in Spagna, approfittando della temperatura più mite. I corridori sono partiti il 9 dicembre e rientreranno nel Belpaese il 23 dicembre.

Anche nell’edizione 2019 il team italiano Androni Giocattoli Sidermec era in gara ed aveva collezionato due vittorie: nella prima (Marco Benfatto) e l’ultima tappa (Miguel Flórez López). Si stima che i ciclisti in gara siano più di 100.

La corsa ciclistica si disputerà tra il 10 e il 19 gennaio lungo dieci tappe (due di queste a Cùcuta, in Colombia).

(di Fioravante De Simone)