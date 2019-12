CARACAS. – La puntata di oggi de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero, condotta da Monica Marangoni, accompagnata dalla musica del maestro Stefano Palatresi, inizia parlando di Marte, il pianeta rosso, pallino fisso delle agenzie spaziali di tutto il mondo, con Leila Lorenzoni, ingegnere di sistema per le missioni su Marte dell’Esa e con Matteo Cerri, neurofisiologo dell’Università di Bologna.

Poi, Monica Marangoni e Stefano Palatresi, accolgono Massimiliano Finazzer Flory, attore e regista che ci presenta la sua ultima iniziativa, Art Week di New York, ideata per tenere vivo il dialogo tra Milano e la Grande Mela. Ci parla, invece, della cooperazione nel campo della ricerca scientifica Enrico Padula, del Ministero degli Affari Esteri.

Si cambia tema e si discute della rappresentanza degli italiani all’estero con Michele Schiavone, segretario generale del CGIE, in collegamento da Zurigo. Dopo si fa un salto nella musica del passato con la rubrica “Hit Parade”. In chiusura di puntata, per I Colori dell’Italicità, incontriamo il pittore Giovanni Tommasi Ferroni nel suo studio romano ai piedi del Gianicolo.

Con le Storie dal Mondo ci spostiamo prima a Portland, USA, per incontrare Daniela Saderi, ricercatrice nel campo delle Neuroscienze e fondatrice di una piattaforma web di condivisone delle ricerche per una comunità globale di scienziati.

Poi a Dubai, dove vive Nicole Purin, manager e avvocato in una banca d’affari e autrice di un documentario sull’emancipazione delle donne arabe attraverso la moda. Infine, a Toronto, Canada, dove un gruppo di amici si riunisce per guardare “Viva Rai Play”, condotta da Fiorello.

