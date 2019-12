Negozio etnico nascondeva ‘banca’ abusiva a Ferrara

(ANSA) – FERRARA, 14 DIC – Utilizzavano il negozio etnico di alimentari che gestivano per raccogliere i risparmi di connazionali come una sorta di ‘banca’ parallela, abusiva, con profitti derivanti da commissioni e tassi di cambio molto spesso non in linea con quelli legali: a condurre l’attività illecita, a Ferrara, due cittadini di nazionalità nigeriana scoperti dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza. Durante una perquisizione nel negozio i finanzieri hanno trovato e sequestrato contanti per 70mila euro in banconote di vario taglio nascoste in pacchetti e buste di plastica negli arredi del locale commerciale. Ogni ‘busta’ faceva capo a un ‘cliente risparmiatore’ e tra i documenti, nel negozio, è stata trovata anche una vera e propria contabilità della gestione dei risparmi. I due gestori sono stati denunciati per attività abusiva di prestazione di servizi a pagamento. Il loro traffico, secondo i finanzieri, è riconducibile al fenomeno ‘Hawala’, una sorta di sistema finanziario ‘parallelo’ diffuso in diversi Paesi di Asia, Africa e Medio Oriente.(ANSA).