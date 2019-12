Maltempo: danni ingenti nel Nuorese per bufera di vento

(ANSA) – NUORO, 14 DIC – Le forti raffiche di vento che hanno sferzato per tutta la notte la provincia di Nuoro, interessando maggiormente le zone costiere di Siniscola e dell’Ogliastra, hanno creato ingenti danni. Alberi sradicati, tetti scoperchiati, comignoli fatti volare dal vento e tanti cartelli della segnaletica stradale spazzati letteralmente via dal forte maestrale. Impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco, con circa 70 interventi portati a termine. Momenti di apprensione si sono vissuti a Bari Sardo, sulla costa centro orientale sarda, tra gli abitanti di una zona rurale in località Piralei – per i quali non è stata tuttavia disposta l’evacuazione – dove ieri notte si è sviluppato un incendio che ha interessato una superficie di 10 ettari. I pompieri, visto il forte vento che ha alimentato le fiamme, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme solo all’alba. Per tutta la notte la Prefettura di Nuoro ha monitorato l’evoluzione degli eventi tramite il raccordo con gli enti che compongono il Centro di Coordinamento dei soccorsi. Per far fronte alle molte richieste di intervento il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha potenziato le unità operative di soccorso con l’incremento di due squadre che resteranno attive fino a quando cesserà il maltempo. (ANSA).