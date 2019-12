Pop Bari: Bellanova, Iv c’è ma non ad occhi bendati

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – “No, Italia Viva non è diventata irresponsabile: siamo pronti a salvare gli istituti di credito insieme ai risparmiatori e ai posti di lavoro, ma non senza avere accertato le responsabilità che li hanno portati a quella situazione e non senza aver condiviso una strategia complessiva, che eviti misure tampone ed emergenziali. Non si convocano i ministri per un Consiglio last minute e con urgenza dopo che nel pomeriggio si erano lette dichiarazioni di tutt’altro segno. Iv c’è. Ma non ad occhi bendati”. Lo scrive su Twitter il ministro Teresa Bellanova.