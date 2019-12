Materiale pedopornografico su pc, arrestato a Napoli

(ANSA) – NAPOLI, 14 DIC – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dagli uomini del compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni Campania con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (IV sezione – fasce deboli) è stata avviata a seguito di una segnalazione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e ha consentito – secondo la Questura – di ricostruire le condotte dell’uomo attraverso l’utilizzo della rete internet e finalizzate a procacciarsi materiale pedopornografico. L’uomo è stato identificato attraverso l’analisi delle tracce informatiche relative alle connessioni di interesse investigativo e, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale a carattere pedopornografico rinvenuto sui dispositivi a lui in uso. (ANSA).