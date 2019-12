India: mega manifestazione del Partito del Congresso a Delhi

(ANSA) – NEW DELHI, 14 DIC – Decine di migliaia di persone – quasi centomila secondo gli organizzatori – hanno partecipato oggi alla manifestazione “Bharat bachao, salviamo l’India”, organizzata dal partito del Congresso nel centro di New Delhi. Parlando dal palco dopo i figli Pryianka e Rahul, Sonia Gandhi, presidente del partito, ha lanciato un feroce attacco al governo dicendo che i leader del Bjp, il partito del primo ministro Narendra Modi, sono confusi e lo Stato in condizioni caotiche. Sonia ha denunciato la crisi dell’economia, la disoccupazione crescente, il crollo delle esportazioni, i negozi chiusi; e ha promesso giustizia a tutti i cittadini che saranno toccati dalla legge sulla cittadinanza che, ha aggiunto “distruggerà il Paese”. “L’agenda di Modi e (del ministro dell’Interno) Shah prevede solo di mettere le persone le une contro le altre e di nascondere la realtà dei problemi. Il governo – ha affermato Sonia Gandhi – viola la Costituzione ogni giorno. È arrivato il momento di salvare il Paese”.