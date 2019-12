Usa: Bloomberg, vittoria Johnson è avvertimento per dem

(ANSA) – NEW YORK, 14 DIC – “Battere Donald Trump sarà più difficile dopo l’esito delle elezioni in Gran Bretagna. Ritengo” che la vittoria di Boris Johnson sia un “avvertimento catastrofico per il partito democratico: serve qualcuno in grado di battere Trump e questo non è facile”. Lo afferma Michael Bloomberg, il candidato democratico alla Casa Bianca, sottolineando che gli “americani vogliono un cambiamento, ma non un cambiamento rivoluzionario. Vogliono un’evoluzione”. Per questo Bloomberg, così come il rivale Joe Biden, ritiene che sia necessario eleggere qualcuno che sia in grado da subito di governare.