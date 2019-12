Portavalori rapinato da uomini armati in periferia Piacenza

(ANSA) – PIACENZA, 14 DIC – Una guardia giurata, a bordo di un’auto porta valori di un istituto di vigilanza, è stata rapinata nella serata di ieri da tre persone armate. E’ accaduto sulla via Emilia Pavese, alla periferia di Piacenza. L’agente aveva appena ritirato un plico con diverse migliaia di euro da un’attività commerciale, quando la sua auto è stata speronata da una Fiat Panda dalla quale sono poi scesi tre uomini con le armi in pugno. I malviventi, seguendo il copione di un colpo preparato con cura, hanno preso sia il pacco con il denaro, sia la pistola e il giubbotto antiproiettile della guardia, dopo averla picchiata. Poi sono fuggiti, probabilmente in autostrada. Sul fatto indagano i Carabinieri di Piacenza: la Panda è risultata rubata, mentre il dipendente dell’istituto di vigilanza è stato medicato al Pronto Soccorso.(ANSA).