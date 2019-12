Come in Italia, il movimento delle “sardine” scende in piazza anche in Spagna. Lo fa nella centrica “Plaza Puerta del Sol” per protestare contro l’intolleranza e la politica dell’odio, contro il razzismo e tutte le disuguaglianze. Lo fa per dire no al rigurgito fascista che rappresentano la Lega di Salvini, in Italia, e Vox di Abascal, in Spagna

Redazione Madrid