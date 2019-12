(ANSA) – NAPOLI, 15 DIC – Da stanotte è chiusa a Napoli la Galleria Vittoria da e per via Acton a causa del cedimento del pilone di sostegno dell’impalcatura presente all’esterno del tunnel. Le cause sono al vaglio dei tecnici presenti sul posto già dalle 3 del mattino con Protezione civile e Polizia locale, allertata da una pattuglia dei Carabinieri, di passaggio in zona. Si stanno già acquisendo i filmati delle telecamere della zona. Si consigliano percorsi alternativi.