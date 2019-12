(ANSA) – VENEZIA, 15 DIC – L’acqua alta a Venezia ha toccato i 115 centimetri sul medio mare alle 14,10 disattendendo così le previsioni che davano per stamani una massima di 120 centimetri. Marea quindi sostenuta ma in linea con le massime che si sono registrate in più occasioni nella città lagunare.