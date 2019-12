(ANSA) – ROMA, 15 DIC – Luca Gotti, avversario per una domenica ma amico ed ex collaboratore di Sarri al Chelsea, si aspettava di dover affrontare il tridente bianconero, “per i segnali di questa settimana e il modo di pensare di Maurizio”, ma l’Udinese, sottolinea, non ha avuto il giusto approccio al match: “Quello che cambia è non far capitalizzare la Juve, cosa che invece abbiamo permesso troppo in fretta…. contro una squadra che condivide delle idee di gioco con sempre maggiore continuità, mano a mano che si va avanti”. (ANSA).