(ANSA) – PECHINO, 16 DIC – Gli Stati Uniti non accetteranno la scadenza negoziale di fine anno indicata da Pyongyang per sbloccare lo stallo sulla denuclearizzazione della penisola e sollecitano il Nord a ritornare ai colloqui. Stephen Biegun, inviato speciale Usa sul dossier nordcoreano, ha detto, durante la sua visita a Seul, che le recenti posizioni del Nord “sono ostili, negative e inutili”. “Su questo punto, lasciatemi essere assolutamente chiaro: gli Usa non hanno una scadenza. E’ tempo, invece, di portare a termine il nostro lavoro”.