India: Corte Suprema valuterà violenze alla Jamia University

(ANSA) – NEW DELHI, 16 DIC – La Corte Suprema indiana terrà domani un’udienza urgente su quanto accaduto ieri durante le proteste contro la nuova legge di cittadinanza all’Università Jamia Millia Islamia di Delhi e alla Alighar Muslim University dell’Uttar Pradesh. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa IANS i giudici hanno anticipato che non si faranno ricattare mentre le proprietà pubbliche vengono distrutte. “Con questo”, ha aggiunto il Presidente “non stiamo affermando che gli studenti siano responsabili e che la polizia sia innocente. Valuteremo a sangue freddo, ma solo se le proteste d’ora in poi saranno pacifiche”.