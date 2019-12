Israele, al via export gas in Egitto

(ANSAmed) – TEL AVIV, 16 DIC – Israele, per la prima volta nella sua storia, esporterà gas naturale e in particolare verso l’Egitto. Oggi il ministro dell’energia Yuval Steinitz ha firmato i permessi che consentono l’avvio delle operazioni in due settimane con il trasferimento dai giacimenti Tamar e Leviathan. “L’approvazione – ha detto il ministero – è stata decisa dopo che si sono concluse tutte le procedure ufficiali sulla vicenda”. “Questa – ha spiegato Steinitz – è la più importante cooperazione economica tra i due paesi dal Trattato di pace del 1979”.