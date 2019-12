Torino: modello Moi per superamento campi rom,siglata intesa

(ANSA) – TORINO, 16 DIC – Torino applicherà ai campi rom il ‘modello Moi’, che ha permesso di arrivare con successo allo sgombero. Lo prevede un protocollo di intesa fra Comune, Regione, Prefettura e Ministero, firmato questo pomeriggio. “La firma – spiega la sindaca Chiara Appendino – si inserisce in un percorso che la città ha iniziato 2017 e che porterà entro l’anno alla chiusura della parte autorizzata del campo di via Germagnano e alla riduzione del 35% di quella non autorizzata, e che ci vedrà nel 2020 lavorare sul campo di strada dell’Aeroporto. Serve uno sforzo condiviso, siamo contenti di avere altre istituzioni al nostro fianco”. “Siamo più che soddisfatti – afferma l’assessore alla Sicurezza e all’Immigrazione della Regione, Fabrizio Ricca – la Regione stanzia 300 mila euro per questo progetto, che ho già chiesto di estendere a tutte le prefetture del Piemonte”. “Il sistema Torino – ha esortato l’arcivescovo Cesare Nosiglia – diventi esemplare per il Paese su Rom e Sinti, come lo è stato per il Moi”. (ANSA).