CARACAS – El vicepresidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, Juan Pablo Olalquiaga, informó que la hiperinflación que atraviesa Venezuela ha ocasionado empobrecimiento en un número importante de ciudadanos quienes ya no poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Explicó que, si los comercios no pueden vender, las fábricas no se pueden sostener. Señaló que la dolarización no significa que los venezolanos hayan recuperado el poder adquisitivo. Olalquiaga afirmó que la dolarización es la prueba de cómo se destruyó la moneda nacional. Urgió recuperar al poder adquisitivo y el consumo de los venezolanos para revivir al sector industrial.

Olalquiaga detalló que en Venezuela han cerrado 10 mil empresas industriales de 12.700.