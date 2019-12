Sindaco Amelia aggredito: solidarietà presidente Regione

(ANSA) – PERUGIA, 16 DIC – “La mia più sincera solidarietà al sindaco di Amelia, Laura Pernazza, per l’episodio di violenza di cui è stata vittima”: è quanto afferma la presidente della Regione Donatella Tesei. “Da amministratore regionale ed ex sindaco – sottolinea Tesei nel messaggio di solidarietà rivolto al sindaco di Amelia – conosco quanto il primo cittadino, e in generale tutti gli attori che operano nel pubblico, siano esposti ed a volte presi come obiettivi di rabbia e malcontento. L’episodio odierno, al di là delle specificità del caso – conclude la presidente -, ci fa però capire quanto sia sempre più necessario alimentare un dialogo costruttivo tra cittadini, politica e pubblica amministrazione”. (ANSA).