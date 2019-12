Madrid, Scalfarotto: “L’Asem, un foro per dare risposte alle sfide globali”

MADRID – Un Forum che faccia da cornice alla costruzione di uno spazio di pace, stabilità e prosperità condivisa. Questo l’auspicio del presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, nell’intervenire alla riunione ministeriale del “Foro Asem”, che si è svolta nel “Palacio de El Pardo”.

– La Spagna – ha assicurato Sánchez – vuole rinnovare il suo impegno nella difesa di un multilateralismo attivo, inclusivo ed efficace.

Ha quindi sottolineato che il multilateralismo ed un ordine internazionale basato in regole precise, sono “gli strumenti per offrire soluzioni alle grandi sfide globali”. Tra queste, l’emergenza climatica, la gestione delle nuove tecnologie e i vantaggi derivati dal commercio internazionale. Ha anche riconosciuto nell’Asia, uno degli spazi più innovativi e dinamici. E, quindi, una delle priorità della politica estera spagnola .

All’incontro, presieduto dal Josep Borell, capo della diplomazia europea, ha assistito anche il re Felipe VI

L’Italia è stata rappresentata dal Sottosegretario Scalfarotto. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione mondiale del commercio per la risoluzione di controversie e posto l’accento sul ruolo preminente dell’Italia per la lotta ai cambiamenti climatici, la cui urgenza, a seguito delle deludenti conclusioni della recente riunione COP25, diventa ancor più stringente. Ha quindi riaffermato l’impegno italiano per l’empowerment delle donne e l’importanza della connettività euro-asiatica come fonte di opportunità sostenibile per le nostre imprese.

– Grazie al suo approccio flessibile ed inclusivo – ha detto -, l’ASEM presenta rilevanti potenzialità per lavorare insieme a soluzioni in grado di rispondere alle sfide globali. Si tratta – ha aggiunto – di un potenziale che deriva dalla dimensione che l’ASEM è in grado di assicurare riunendo intorno a un tavolo i Paesi che rappresentano il 60% della popolazione mondiale, il 65% del PIL globale, il 55% del commercio internazionale, il 75% dei flussi turistici planetari.

Redazione Madrid