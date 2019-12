Brasile: Bolsonaro firmerà l’indulto anche per i poliziotti

SAN PAOLO. – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato che intende includere anche agenti di polizia condannati tra i beneficiari dell’indulto di Natale, che dovrà firmare entro la fine dell’anno.

“L’indulto non esiste solo per determinate persone, riguarda ciò per il quale si è stati condannati in passato. Ci saranno anche poliziotti sì, ci saranno civili, ci saranno tutti nel mio indulto. Finora hanno sempre dimenticato la polizia, non è giusto”, ha detto il capo dello Stato.

Secondo Bolsonaro, esiste un processo di “criminalizzazione” delle forze dell’ordine nel Paese sudamericano.

“Non possiamo continuare, ogni volta di più, a criminalizzare i poliziotti in Brasile. Svolgono, di norma, un lavoro eccellente e devono essere riconosciuti. O esiste l’indulto per ogni tipo di persone o non c’è per nessuno. Sono io che firmo”, ha ribadito il presidente della Repubblica.