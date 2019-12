CARACAS. – A Nyon, si é appena svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League dove sono ancora in corsa tre squadre italiane: Atalanta, Juventus e Napoli.

É andato bene a bianconeri e nerazzurri che hanno pescato rispettivamente Lione e Valencia, mentre un accoppiamento difficile è toccato ai partenopei, che incontreranno il Barcellona.

Come accada sempre, i sorteggi della Coppa delle grandi orecchie non solo tengono in ansia i tifosi nel Belpaese, ma anche gli italo-venezuelani che seguono anno dopo anno le sorti delle squadre della nostra serie A.

Iniziando dal portiere italo-venezuelano Filippo Fabiani che ci fa il punto della situazione dicendoci: “Il Napoli se la vedrà con il Barcellona. Sarà una grande sfida per il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Non sarà facile contro un avversario blasonato come i blaugrana, ma sarà interesante vedere il nuovo sistema di gioco e tattico della squadra partenopea. Spero che gli vada bene, in questo momento non stanno attraversando un buon momento. Storia ben diversa per l’Atalanta che affronterà il Valencia, ma i ragazzi di Gasperini stanno giocando molto bene. Dò come favorita la squadra bergamasca contro un’avversaria che non sta attraversando un buon momento nella Liga spagnola. Infine la Juventus non dovrebbe avere problemi per superare il turno” .

Dal canto suo, Vito De Lucia, tifoso della serie A ci dice: “Penso che il sorteggio é stato fortunato per Juventus e Atalanta, non tanto per il Napoli. I bianconeri dovrebbero farcela con il Lione, i lombardi hanno pescato la prima classificata più alla loro portata. Il mio pronostico qui é di 50%-50%. Mentre il Napoli con il Barcellona ha poche chance”.

Agli ottavi di finale della Champions League partecipano le otto vincitrici dei gironi (teste di serie) e le seconde. Qui le regole sono le seguenti: “nessuna squadra può affrontare una squadra incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione”. Le teste di serie erano: Paris Saint German (Francia, vincitore gruppo A), Bayern Monaco (Germania, girone B), Manchester City (Inghilterra, gruppo C), Juventus (Italia, girone D), Liverpool (Inghilterra, girone E), Barcellona (Spagna, girone F), Lipsia (Germania, gruppo G) e Valencia (Spagna, girone H). Mentre le seconde sono state: Real Madrid (Spagna, gruppo A), Tottenham Hotspur (Inghilterra, girone B), Atalanta (Italia, Gruppo C), Atlético Madrid (Spagna, girone D), Napoli (Italia, Gruppo E), Borussia Dortmund (Germania, girone F), Lione (Francia, girone G) e Chelsea (Inghilterra, gruppo H).

L’allenatore italo-venezuelano Rodolfo Greco, ci dice la sua: “L’Atalanta per il suo modo di giocare ha grosse possibilità di avanzare ai quarti di finale. Non sarà facile, però il Valencia é alla portata dei lombardi. La Juve ha un’avversaria difficile, però sulla carta con il gruppo di giocatori che ha a disposizione Maurizio Sarri, i bianconeri hanno grosse possibilità di avanzare ai quarti di finale. In questa fase della competizione la corazzata Juve tira fuori la sua esperienza, ricordiamoci che la sua meta è vincere la Champions. Infine, il Napoli ha pescato l’avversario più difficile! Il Barcellona con Messi e compagni hanno tutte le carte in regola per arrivare fino alla finale. Mentre il Napoli ha tanti problema interni e dovrà risolverli al più presto per affrontare al meglio quella partita speciale”.

Mentre Giovanni Pasquale, tifoso della serie A, usa poche parole sul sorteggio: “Juve ottimo sorteggio. Non dovrebbe avere problemi con il Lione per passare il turno! Il Napoli, contro il Barcellona, si gioca tutto nella prima in casa in cui sarà costretto a vincere senza incassare goal. Infine, l’Atalanta potrebbe continuare a recitare il ruolo di sorpresa. Sorteggio molto favorevole!”.

Gli ottavi di finale della Champions League ci regaleranno sfide di cartello come: Borussia Dortmund – Paris Saint Germain, Real Madrid – Manchester City, Atletico Madrid – Liverpool, Chelsea – Bayern Monaco e Tottenham – Lipsia.

Il giornalista italo-venezuelano Antonino Cittadino di dice: “Credo che é stato un ottimo sorteggio per la Juventus, ha pescato l’avversaria più accessibile. Con il Napoli ho i miei dubbi, anche se il Barcellona é il chiaro favorito in quella sfida. Bisognerà attendere come va la squadra sotto la gestione di Gattuso, ma penso che con Ancelotti sulla panchina ci sarebbero state maggiori possibilità. L’Atalanta ha anche pescato bene, affronterà una squadra alla portata, poteva capitargli peggio. Penso che gli spagnoli siano i favoriti, ma l’Atalanta può fare il colpaccio! Nelle altre sfide le inglesi dovrebbero battere le spagnole. Il bello di queste sfide é che molte big usciranno fuori súbito”.

Infine Giorgio D’Angelo ci fa il punto: “Il sorteggio per le italiane é stato buono, sopratutto per Juve ed Atalanta, non tanto per il Napoli. I bianconeri devono dimostrare che sono i favoriti e spero che chiudano la pratica qualificazione già nel match d’andata, cosí nel ritorno potrà giocare Buffon in porta. Nel caso dell’Atalanta ti dico 50-50, ma i ragazzi di Gasperini hanno grosse possibilità di continuare a scrivere la storia in questa competizione. Ma va ricordato che il Valencia ha esperienza in competizioni europee: ha vinto la Coppa Uefa ed é arrivato in un paio di occasioni alla finale della Champions Leage. Ma questo Valencia é una squadra giovane e ha uno stile di gioco molto simile all’Atalanta. Se disputa due buone gare può farcela. Con il Napoli, la vedo male. Io ammiro Gattuso come giocatore, ma come allenatore deve ancora crescere. Capisco che c’erano problemi con l’allenatore, ma tu non puoi esonerare Ancelotti per prendere Gattuso, che come giocatore ha esperienza in Champions League, ma come allenatore non tanto, almeno credo!”

(di Fioravante De Simone)