"Zidane lo sapeva, tornare al Real non lo metteva al riparo da alcuna critica, neanche dall'alto delle sue tre Champions". Domani c'e' il Clasico, e Leo Messi rende omaggio all'avversaria di sempre. La rivalita' tra Barcellona e Real si e' colorita negli ultimi mesi dei pesanti risvolti politici, la partita è stata rinviata per gli incidenti e le manifestazioni degli indipendentisti catalani a Barcellona, e ora e' tempo di giocare. "Al Bernabeu giochiamo da pari a pari – dice Messi, in una lunga intervista a Marca – Ma al Camp Nou per noi e' più dura, perche' il Real è più chiuso e cerca gli spazi aperti. E per noi e' davvero complicato"