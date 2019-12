(ANSA) – ROMA, 17 DIC – “La gente vuole vedere una partita di calcio, è questo e’ tutto quello che mi interessa”. Zinedine Zidane dribbla ogni domanda sull’impatto ‘politico’ del Barcellona-Real Madrid di domani. Il Clasico arriva con le due squadre perfettamente appaiate a 35 punti dopo 16 giornate, ma e’ il recupero della partita rinviata lo scorso 18 ottobre per la tensione nelle strade di Barcellona, con migliaia di indipendentisti catalani a manifestare e incidenti durati giorni. Domani si gioca al Camp Nou, e il tecnico del Real non si cura del contesto. “Timori per la sicurezza? Ci sono delle regole precise, non devo aggiungere nulla. Non mi interessa neanche spiegare se fosse giusto o no rinviare la partita di ottobre, il mio mestiere e’ unicamente pensare al campo. E noi viviamo per giocare partite come queste'”. (ANSA).