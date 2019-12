Accoltellata in strada, grave clochard a Torino

(ANSA) – TORINO, 17 DIC – Una senzatetto è stata accoltellata in strada, a Torino, da un uomo che è poi fuggito. E’ accaduto a Borgo Dora, davanti al Sermig, l’Arsenale della Pace fondato 55 anni fa da Ernesto Olivero. Ferita da tre profonde coltellate, la donna è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco. Sull’aggressione indaga la polizia. La donna accoltellata è una cittadina nigeriana di 34 anni con problemi psichici. Testimoni riferiscono di averla vista negli ultimi tempi dormire sotto la tettoia del ponte Carpanini, dove si è creata un giaciglio di fortuna con cartoni e coperte. Non è escluso che l’aggressione sia maturata tra emarginati, nel contesto di fragilità in cui viva la clochard.(ANSA).