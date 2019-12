Università: Bologna cresce, per 2020 stanziati 745 milioni

(ANSA) – BOLOGNA, 17 DIC – Un ateneo “in salute, che ha voglia di crescere, come confermano la nuova offerta formativa, il piano di investimenti ambizioso e l’aumento del reclutamento del personale ben superiore al 100% del turn over”. È la fotografia scattata dal bilancio 2020 approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Bologna nella sintesi del rettore Francesco Ubertini. Per il 2020 l’ateneo stanzia risorse per la gestione operativa pari a circa 745 milioni di euro, a cui si aggiungono 87,5 milioni di risorse per investimenti. Complessivamente nel triennio 2020-2022 la programmazione di ateneo prevede l’impiego di risorse per investimenti pari a 244,3 milioni di euro, di cui 107,4 provenienti da risorse proprie a valere sul bilancio. Per i proventi operativi la voce principale è rappresentata dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) che per il 2020 è stata stimata in misura complessivamente pari a 384,9 milioni di euro. Cresce l’offerta formativa, con 11 nuovi corsi di laurea per un totale di 232. Le novità guardano al futuro: dalla nuova laurea magistrale in Ingegneria elettrica specializzata su veicoli elettrici (in interateneo con le Università di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Parma) alla laurea magistrale su Agricoltura di precisione e sostenibile. Partiranno anche i due nuovi corsi di laurea magistrale in Medicina, a Ravenna e Forlì, all’interno dell’Ausl Romagna, in totale 150 posti in più. Per gli studenti è stata mantenuta costante la programmazione dei contributi per l’intero triennio 2020-2022, legati alla condizione economica del singolo. Anche quest’anno la percentuale di iscritti rientranti nella ‘no tax area’ o che hanno diritto a una contribuzione ridotta è pari al 55% del totale. I fondi per il sostegno agli studenti sono pari a 62,9 milioni di euro. Nell’ambito dei costi operativi, la principale voce attiene ai costi del personale, che nel 2020 ammontano complessivamente a 406,77 milioni di euro con un incremento di circa 8 milioni di euro rispetto al budget 2019.(ANSA).