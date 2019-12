Natale: rubato a Napoli albero che era in piazza a Forcella

(ANSA) – NAPOLI, 17 DIC – Lo hanno portato via nella notte l’albero di Natale di cinque metri che i commercianti di Forcella, riuniti nell’Associazione Forcella, avevano voluto nel quartiere del centro storico di Napoli per le feste di Natale. Erano inizialmente tre gli alberi: uno in piazza Calenda, dove si trova il Teatro Trianon Viviani, uno dove si biforca il Decumano, l’altro all’altezza della chiesa di San Giorgio Maggiore. Chi ha portato via l’albero ha anche provato a rubare quello davanti al teatro, ma è stato allontanato dai clienti di un bar lì vicino. Secondo quanto riferito, ad aver agito sarebbero stati ragazzini non del quartiere in sella a motorini. Forse, è una delle ipotesi degli abitanti del quartiere, per procurarsi la legna in vista del tradizionale rito del ‘fuoco’ di Sant’Antonio. L’albero vandalizzato è stato già risistemato in un vaso più grande, dal diametro di 1,30 metri.