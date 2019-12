Da iPad a Tesla, le dieci tecnologie top del decennio

ROMA. – Cosa resterà in tecnologia di questo decennio che volge al termine? L’iPad, la Tesla, i droni e gli altoparlanti intelligenti di Amazon. Ma anche l’Apple Watch e le console dei videogiochi. Sono in tutto dieci i gadget che hanno rivoluzionato il settore secondo Time Magazine, che li mette in fila a partire dal 2010. Un elenco che restituisce la fotografia di come sono cambiate le nostre abitudini quotidiane.

“Ogni gadget – spiega la rivista – racconta la storia di un nuovo modo di pensare, un cambio di paradigma che muta il modo in cui ci avviciniamo alla tecnologia con cui interagiamo ogni giorno”.

L’elenco si apre con l’iPad lanciato nel 2010, quando Steve Jobs era ancora in vita. Come l’iPhone qualche anno prima, scrive il Time, ha rappresentato “un cambiamento culturale nel mondo del personal computer e la grande selezione di contenuti ha creato una tempesta perfetta nell’intrattenimento a cui tutti hanno potuto partecipare”.

Segue nella lista la Tesla Model S presentata nel 2012 che “ha rimodellato il percorso dell’industria automobilistica costringendo i concorrenti ad abbracciare un futuro alimentato a batteria”. Il Time cita anche il Raspberry Pi (lanciato nel 2012), un computer a basso costo, più piccolo di una banconota, “un florido ecosistema fai-da-te, il sogno che si avvera di uno smanettone”. Ad oggi ne sono stati venduti 25 milioni di unità.

Completano la lista Google Chromecast (2013) che ha “democratizzato lo streaming”; il drone DJI Phantom (2013) “semplice nella guida”; l’altoparlante intelligente Amazon Echo (2014) che ha dato una spinta agli assistenti vocali e alla casa ‘smart’.

E ci sono anche l’Apple Watch (2015), gli auricolari AirPods (2016), Nintendo Switch (2017) una console per giochi con “la portabilità ispirata al mondo smartphone”; e infine Xbox Adaptive Controller (2018) “uno degli sviluppi più importanti nel settore dei videogiochi”.

In tema di classifiche, oramai una mania, c’è anche quella delle applicazioni del decennio. L’ha compilata App Annie, la piattaforma che da anni monitora i negozi digitali di Apple e Google. In termini di download, domina Facebook non solo con la sua app principale, ma anche con Messenger, WhatsApp e Instagram.

E nella top 10 spunta TikTok, un’app relativamente nuova che negli ultimi mesi ha avuto un enorme successo soprattutto tra i giovanissimi. Dando uno sguardo al tempo di utilizzo, invece, è Netflix al primo posto, seguita dall’app per appuntamenti Tinder.

