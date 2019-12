COURCHEVEL. – Ancora uno splendido risultato delle azzurre dello sci che continuano a regalare grandi soddisfazioni allo sport italiano. Sui 2.000 metri delle Alpi di Courchevel Lo slalom gigante di cdm é stato infatti vinto dall’azzurra Federica Brignone in 2.12.59.

Per lei questa vittoria – l’11 in carriera a 29 anni, insieme a 10 secondi e 10 terzi posti oltre ad un argento mondiale ed un bronzo olimpico – era decisamente nell’aria.

Infatti Fede, come la chiamano le compagne e la mamma Maria Rosa Quario, ex stella della valanga rosa che a la consiglia e la segue in ogni gara, era stata seconda giá due volte.

Era successo nel gigante di Killington dietro Marta Bassino, oggi 7/a dopo essere stata seconda nella manche iniziale: Ed era successo sabato scorso – quando l’Italia ha realizzato la seconda doppietta stagionale – alle spalle di Sofia Goggia nel superG di St. Moritz.

Oggi, terza dopo la prima manche con tutte le migliori sul filo dei centesimi, Fede ha tenuto i nervi saldi e sciato con il solo stile impeccabile. ”Ma soprattutto ho attaccato cercando pero’ sempre di sciare bene”, ha spiegato Brignone ricordando la neve francese quasi primaverile di questa giornata con 5 gradi di temperatura sopra lo zero.

Fede ha cosí messo in riga la norvegese Mina Fuerst Holtmann, sconosciuta seconda a sorpresa in 2.12.63, e la svizzera Wendy Holdener in 2.13.03.

Settima invece l’azzurra Marta Bassino in 2.13.36 mentre per l’Italia in classifica ci sono poi Sofia Goggia 16/a in 2.14.08 ed Irene Curtoni 28/a in 2.15.38. Goggia, con il pettorale 31, era 26/a dopo la prima manche ma, con una bella rimonta di dieci posizioni nella seconda, è finita davanti persino alla campionessa statunitense Mikaela Shiffrin.

É Mikaela, senza parole e senza spiegazioni, la grande sconfitta di questa gara: ha chiuso solo 17/a in 2.14.24. All’americana resta comunque il primato nella classifica della coppa del mondo di cui é detentrice con buoni 546 punti. Ma alle sue spalle, forte anche di questa vittoria, c’è Federica Brignone con 381: é il segno chiaro delle grandi e polivalenti qualita’ dell’azzurra.

La coppa del mondo si sposta ora in Val d’Isere: sabato discesa e domenica combinata. Altre due gare per le fantastiche ragazze azzurre.