(ANSA) – PARIGI, 17 DIC – Consueto balletto di cifre in Francia sull’adesione alla manifestazione nazionale contro la riforma delle pensioni. Secondo il sindacato Cgt, sono scese in piazza 1,8 milioni di manifestanti in tutto il Paese, mentre il ministero dell’Interno parla oggi di 615 mila, di cui 76 mila nella sola Parigi. Nella prima manifestazione nazionale del 5 dicembre, la Cgt aveva parlato di 1,5 milioni di persone in piazza, mentre il ministero ne aveva contate 806 mila.