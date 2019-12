TORINO. – Il calendario non lascia tempo per rifiatare alla Juventus dopo la vittoria travolgente sull’Udinese: prima della Supercoppa italiana domenica a Riad, contro la Lazio ormai rivale anche nella corsa scudetto, c’è l’anticipo di campionato con la Sampdoria, domani sera a Marassi.

Il dubbio di Maurizio Sarri può essere tra la conferma del trio Dybala-Higuain-Ronaldo o il ritorno al Bernardeschi trequartista. Il tecnico inquadra la Sampdoria come un avversario molto insidioso. “Viene dal derby vinto, sappiamo quando è importante quella partita a Genova e credo abbia trovato entusiasmo e fiducia, perché si sta tirando fuori dalle situazioni di classifica critiche di qualche settimana fa”.

Sarà una “partita difficile”, come sempre accade quando sulla panchina avversaria siede Ranieri, osserva Sarri: “É un allenatore di grande livello. Sarà una partita difficile, servirà una prestazione di qualità per portare a casa i punti”.

Dopo Marassi partirà l’operazione Supercoppa, che la Lazio reduce dal successo di Cagliari preparerà saltando un turno di campionato: “Mi dicono sempre che mi lamento, ma il calendario è questo e va bene così. Se c’è stato un errore è stato a monte: far giocare la Lazio di lunedì. Le scelte però sono state queste, quindi andiamo avanti su questo”.

A Marassi c’è la possibilità di assistere all’aggancio di Buffon al record dei Maldini, 647 partite in serie A, visti i problemi fisici di Szczesny: “Probabilmente toccherà a Gigi, ieri Wojciech aveva ancora un po’ di dolore per quel problema al pettorale”.

Con Bentancur squalificato e Khedira infortunato, i dilemmi per Sarri riguardano la necessità di accumulare minuti da parte di Rabiot ed Emre Can e la certezza rappresentata da Matuidi, chilometri macinati alle spalle ma anche il bisogno di rifiatare.

“Rabiot in questo momento è in crescita, ha bisogno di giocare quindi se ha recuperato penso possa partire titolare. Matuidi si sta sacrificando, è uno che spende tantissimo quindi l’ideale è fargli fare solo uno spezzone di partita”.

Un aspetto chiave quello del recupero dei centrocampisti, la forza propulsiva che permette a Sarri di schierare il tridente delle meraviglie formato da Dybala, Ronaldo e Higuain. Più probabile un loro utilizzo in Supercoppa a Riad, con Bernardeschi titolare contro i blucerchiati: “Al di là degli interpreti il modulo che stiamo usando in questo periodo è dispendioso per centrocampisti.

Difficile sostenerlo per 90 minuti perché gli spazi da coprire per i due interni di centrocampo sono abbastanza ampi”.