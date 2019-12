Nuoto di fondo: Centro Italiano Venezuelano di Caracas protagonista ad Arapo

CARACAS. – Come di consueto la squadra di nuoto del Centro Italiano Venezolano di Caracas lascia il segno in tutte le gare dove partecipa. Questo fine settimana tra i protagonisti dell’ottava edizione del “Campeonato de Aguas Abiertas Isla de Arapo” c’era il sodalizio di Prados del Este.

In questa edizione del 2019, per il CIV di Caracas c’é stata la bella esperienza di Patricia Rodriguez che ha gareggiato insieme alle figlie Nicole e Camila García (8 anni).

“Che piacere nuotare insieme a mia figlia Niki i 2,1 chilometri: un’esperienza che non dimenticherò mai. Sentire le sue parole di supporto, orientazione e conoscenze in mare aperto. Questo mi ha fatto rendere conto che la mia bimba è già grande e sa quello che fa. Ti amo figlia mia e sono fiera di essere tua mamma fino all’infinito e più in là” racconta con questo post su Instagram la nuotatrice Patrizia Rodríguez.

La giovane Nicole García ha chiuso la gara all’undicesimo posto, nella sua categoria, con un crono di 43 minuti e 7 secondi. Mentre, mamma Patrizia, ha tagliato il traguardo al terzo posto, nella sua categoria, con un tempo di 43 minuti e 17 secondi. Ma Patrizia é orgogliosa anche della piccola Camila che ha partecipato alla prova di 200 metri classificandosi al quarto posto con un tempo di 4 minuti e 47 secondi

Oltre a Patrizia e le sue bimbe Camila e Nicole il club azzurro é stato rappresentato da Alberto García (9 anni) nei 200 metri che ha tagliato il traguardo al terzo posto con un crono di 4 minuti e 27 secondi.

Nella distanza 2,1 chilometri hanno lasciato il segno per il Centro Italiano de Caracas: Victor Arrieche, quinto nella sua categoria, con un tempo di 1 ora 20 minuti e 14 secondi. Mentre Andrés García ha tagliato il traguardo, nella sua categoria all’undicesimo posto, con un tempo con un ora 11 minuti e 59 secondi.

Mentre nella categoria 4,2 chilometri: Elvic Arrieche ha sfiorato la vittoria chiudendo a due secondi dalla vincitrice María Cristina Vargas. La Arrieche ha completato la distanza in un ora 12 minuti e 4 secondi.

Freddy García, ha chiuso al nono posto con un tempo di 1 ora 22 minuti e 16 secondi. Dal canto suo, Vittorio Bozza é arrivato quarto nella sua categoria con un crono di un ora cinque minuti e 14 secondi. Completano la lista Jesús Olivares (17esimo con 1 ora 43 minuti e 6 secndi) e Susy Santini.

Oltre al CIV di Caracas si tufferanno in mare, club proveniente da ogni angolo del Venezuela: Adamp, Ángeles Open Water, Asanda, Barcelona Sport, Barracudas, Bauxilum, Bravos del agua, Cadaet, Celta, Centro Cultural, Centro Portugués, CDAACC, Club Aquamaster, Club Cantaura, Club Cimos Bolívar, Club Galenos, Club Guanta, Club Independente, Club J2endurance, Club Natación NSC, Club Palma Real, Club San Lazaro, Club TriAguacates, Club Vikingos, CNSUC, Delma, EDAPA, Depomaster, Hebraica, Hogar Hispano Valencia, Hotel Cristina, Master Bolívar, Master Zulia, Marinos Aquiles, Multisport, Nirvana, Oceano Máster, Parque Naciones Unidas, Pequeños Guerreros, Pirañas de Chacao, Rafael Vidal, Sport Center, San Tomé, Team Ramón Trainner, Tritones ed UCVNM,.

(di Fioravante De Simone)