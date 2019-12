Brasile, Paulo Coelho: “Bolsonaro dice una assurdità al giorno”

BRASILIA. – Lo scrittore brasiliano, Paulo Coelho, ha sostenuto che il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, pronuncia una frase assurda al giorno, alludendo alle sue affermazioni sul pedagogista e noto teorico dell’istruzione, Paulo Freire, definito un “energumeno” dal capo dello Stato.

“Il presidente ha paura di essere dimenticato dalle sue basi se non dice qualcosa di assurdo una volta al giorno e stavolta il bersaglio è stato Paulo Freire”, ha detto Coelho.

Per l’autore dell’Alchimista, le dichiarazioni di Bolsonaro possono sembrare spontanee ma in realtà sono “atentamente pianificate nei sotterranei del Palacio do Planalto”.

Nella sua consueta conversazione con i giornalisti, all’uscita della sua residenza ufficiale, il presidente ieri ha detto che Freire era un “energumeno, idolo della sinistra”.

Paulo Freire (1921-1997) è considerato uno dei più importante teorici dell’istruzione in America Latina e i suoi testi sulla pedagogia critica e l’alfabetizzazione degli adulti sono argomenti di studio nelle università in Europa e negli Stati Uniti.

Nel 2012, sotto il governo di sinistra di Dilma Rousseff, Freire è stato nominato Patrono dell’Istruzione brasiliana.