CARACAS. – Nella città di Luque, in Paraguay, si é svolto il sorteggio delle giornate del girone Conmebol verso il mondiale Qatar 2022. La Vinotinto, unica nazionale sudamericana ad non aver preso parte ad una kermesse iridata per adulti, ha un sogno nel cassetto: qualificarsi per la prima volta al torneo elite del calcio mondiale.

In questa zona del mondo il percorso verso il mondiale inizierà nel mese di marzo 2020 e si concluderà nel mese di novembre del 2021.

Il sorteggio di Luque, ha determinato che la nazionale creola inizierà a costruire questo sogno a Barranquilla, il 26 marzo 2020, per sfidare i “cugini” colombiani, cinque giorni dopo ospiterà nella città di Mérida il Paraguay in una sede ancora da determinare.

Poi ci sarà una pausa fino al mese di settembre, con la Coppa America in mezzo, quando in una scia di sei gare consecutive se la vedrà con Brasile (il 3 settembre in trasferta), Cile (8 settembre in casa), Ecuador (in casa l’8 ottobre), Perù (in terra inca il 13 ottobre), Bolivia (in trasferta il 12 novembre) ed Uruguay (in casa il 17 novembre).

Poi, la Vinotinto riposerà fino al mese di marzo del 2021 quando affronterà in casa l’Argentina di Messi nell’ultima gara del girone d’andata. Il secondo inizierà con la sfida contro il Paraguay in terra guaraní.

Poi si tornerà in campo nel mese di giugno quando la nazionale creola ospiterà il Brasile di Neymar ed andrà a far visita al Cile di Vidal.

Il rush finale ha in programma l’Ecuador (in trasferta, settembre 2021), Perú (in casa, in molti sognano questa gara nello stadio Olímpico di Caracas nel settembre 2021), Bolivia (gara interna, ottobre 2021), Uruguay (esterna, ottobre 2021), Argentina (esterna, noviembre 2021).

Il percorso della nazionale della terra di Bolívar si concluderà con la gara intera con la Colombia il 16 noviembre 2021, dove molti tifosi vedono una sorta di spareggio verso il sogno chiamato Qatar 2021.

(di Fioravante De Simone)