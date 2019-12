CARACAS. – Con un comunicato stampa il “Circulo de Pariodistas Deportivos” (CPD) ha annunciato la lista dei vincitori del premio “Atleta del Año” 2019. Ad aggiudicarsi il premio nella categoria dilettanti é stata la saltatrice Yulimar Rojas, mentre tra i professionisti é stato il “pelotero” Ronald Acuña.

La campionessa del salto triplo si é sbarazzata senza problemi dei suoi avversari co 756 punti alle sue spalle sono arrivati Daniel Dhers (BMX Freestyle) con 344 ed Antonio Díaz (Karatte) con 259.

L’assegnazione dei punti avviene nella seguente forma: 10 per il vincitore, 8 per il primo finalista, sei al secondo, quattro al terzo, due al quarto ed uno al quinto.

In questo modo la Rojas ha messo in bacheca il suo terzo “Atleta del Año”, dopo quelli conquistati nel 2016 e 2017. La vincitrice della medaglia d’oro nei Giochi Panamericani ha superato in questa categoria all’atleta Gisela Vidal a quota due (1965 e 1967) ed eguaglia il nuotatore Albert Subirats (2006, 2007 e 2009).

Dal canto suo, nella categoria professionisti é stato il “pelotero” Ronald Acuña jr. Con 613 punti alle sue spalle nel podio sono arrivati Eugenio Suárez (455) e l’ex granata e Caracas Josef Martínez (254).

L’argentino Fernando Duró, coach della Vinotinto dei canestri, con 40 punti si é aggiudicato il premio allenatore dell’anno. In questa categoria c’erano pezzi da novanta come Ruperto Gascón, Noel Sanvicente ed altri. Mentre la Vinotinto dei canestri ha vinto il premio destinato alle nazionali in quanto grazie alle sue prestazioni si é qualificata al mondiale in Cina.

I Cardenales de Lara con 33 punti hanno vinto il premio “Equipo del año”, in questa categoria erano in corsa Caracas (campione della Primera División), Estudiantes de Mérida (vicecampioni della Primera División), Trotamundos de Carabobo (campioni della Copa LPB) e Zamora (campione della Coppa Venezuela)

Empresas Polar si é aggiudicato il premio nella categoria destinata alle ditte che grazie ai loro apporti aiutano alla crescita dello sport nel paese. Completano la lista dei vincitori la Federación Venezolana de Pesas ed il Dirigente Luis Seijas.

(di Fioravante De Simone)