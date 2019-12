(ANSA) – CAGLIARI, 18 DIC – Momenti di paura durante la notte in una palazzina di dieci piani nel quartiere Sant’Elia a Cagliari. Un incendio si è sviluppato nel vano ascensore e le abitazioni, in via precauzionale, sono state evacuate. Il rogo, le cui cause non sono state accertate, è scoppiato intorno alle 3,30. Sul posto sono arrivati la squadra 4A dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale di Cagliari, con una autopompa serbatoio e altri due automezzi della sede centrale di viale Marconi, un’autobotte e un’autoscala. Nel giro di breve tempo i vigili del fuoco hanno domato le fiamme alimentate anche dal materiale infiammabile come sacchetti di plastica e cartone che si trovavano vicini al vano ascensore. I pompieri hanno anche rimosso la porta condominiale dell’ultimo piano per arieggiare le scale. L’intervento è durato oltre un’ora, poi le famiglie sono potute rientrare in casa.