(ANSA) – PARIGI, 18 DIC – Il giorno dopo la mobilitazione unitaria del sindacato, gli scioperi contro la riforma delle pensioni in Francia sono giunti al 14/o giorno consecutivo, a soli 3 giorni dall’inizio dell’esodo per le vacanze di Natale, che si annuncia complicato sul piano dei trasporti. Il primo ministro, Edouard Philippe, che ha ribadito la “determinazione totale” del governo ad andare fino in fondo, riceve questo pomeriggio uno ad uno i leader sindacali. Parigi è nuovamente bloccata da 350 chilometri di code questa mattina, mentre la circolazione del metrò è molto scarsa. Intanto l’Eliseo ha fatto sapere che “un eventuale “miglioramento” della riforma pensionistica “è possibile”, in particolare, intorno alla controversa questione dell'”età di equilibrio” a 64 anni, ‘linea rossa’ dal sindacato riformista Cfdt. Il premier, Edouard Philippe – aggiunge l’Eliseo – ha il “pieno sostegno del presidente che segue attentamente le cose”.