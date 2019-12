CARACAS – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó de forma oral su informe acerca del actual panorama de los derechos humanos en Venezuela.

Bachelet pudo actualizar el informe gracias a los informaciones recopiladas en los últimos tres meses por un equipo de su oficina que estuvo en Venezuela y evaluó diversas situaciones, especialmente la de los presos políticos.

El equipo logró visitar nueve centros de detención y documentar 118 casos de personas privadas de libertad de las cuales 109 son hombres y nueve mujeres. Estos ciudadanos necesitan de respuestas urgentes por su precario estado de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena.

La representante de la Onu pidió al gobierno de Nicolás Maduro que libere todos los presos políticos; entre ellos incluyó a aquellos acusados por supuestamente estar involucrado en el atentado al que sobrevivió Maduro, el pasado agosto de 2018.

“Insto al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”, expresó.

Aseguró que los imputados han tenido irregularidades en sus juicios, especialmente el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens. Bachelet destacó el caso de Roberto Marrero, quien fue director del Despacho de la Presidencia de la AN, a quien no se le permite la entrada de sus familiares a la sala de audiencias.

Asimismo, afirmó que le preocupa el hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la AN, Juan Guaidó, junto con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de cinco diputados del Hemiciclo que se generó esta semana y que totaliza hasta la fecha 30 parlamentarios que les han despojado su inmunidad.

Expuso que el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones opositoras ha sido de forma “exagerada” debido a que en ese contexto se registraron más de 20 detenciones.

Elecciones venezolanas en 2020

Asimismo, Bachelet se refirió a las elecciones que se tienen previsto realizar en Venezuela, el próximo año 2020. Insistió en que es crucial y necesario establecer las condiciones para que las elecciones sean “libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”

Reconoció que el gobierno de Maduro aumentó un 375% el salario mínimo pero que perdió su poder adquisitivo debido a que solo cubre el 3,5% de la canasta básica de alimentación. Destacó que esto afecta a los derechos económicos y sociales que tienen los ciudadanos venezolanos.

Servicios públicos: Zulia

La expresidenta de Chile destacó el actual panorama de los servicios públicos en Venezuela. Precisó que el estado Zulia ha sido una de las principales entidades más afectadas.

Aseveró que su oficina se dirigió a la ciudad de Maracaibo y constató largas colas para comprar gaslina; cortes pronlogados y seguidos de electricidad que afectan también al suministro de agua.

“Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos migraron al extranjero o a la capital del país” esboza el documento.

Salud de niños

De igual forma, la Alta Comisionada, mostró su preocupación por las actuales condiciones en las que se encuentra el Hospital J. M. de los Ríos ubicado en la ciudad capital, Caracas.

Precisó que en el último mes fallecieron tres niñas del servicio de hematologías, mientras que un niño del servicio de oncología. Totalizó que son 39 infantes que necesitan un trasplante de médula ósea, pero son 15 que se encuentran en una situación crítica.