Arriva il Milleproroghe, slitta il mercato dell’energia

ROMA. – Mezzo bilancio è già legge, l’altra metà lo diventerà all’inizio della prossima settimana. Il Senato ha approvato definitivamente il decreto fiscale, votando la fiducia con 166 sì e 122 no. Domenica, invece, inizieranno in Aula alla Camera i lavori per l’altra gamba del pacchetto, cioè la Manovra, che dovrebbe ottenere l’ultimo via libera lunedì, di nuovo con la fiducia.

Prima di Natale la Legge di Bilancio sarà quindi confezionata: nel complesso, è salita a circa 32 miliardi. La Lega ha comunque annunciato ricorso alla Consulta. A dire la verità, però, il quadro sarà davvero completo con il varo del milleproroghe, che contiene lo slittamento di sei mesi della riforma delle intercettazioni e ripropone il rinvio a gennaio 2022 della fine del mercato tutelato dell’energia, che è stato stralciato dalla manovra.

L’obiettivo è far arrivare il decreto venerdì in Consiglio dei ministri. Con quello il governo mira a introdurre misure che filano via lisce, come la proroga dello stato di emergenza per Genova, e altre che riguardano tematiche più contrastate. Sulle intercettazioni, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, “si sta lavorando insieme per trovare le soluzioni. Da parte mia c’è la piena disponibilità a trovare una quadra” a “trovare una soluzione entro il 31 dicembre, con un decreto legge oppure eventualmente con il milleproroghe”.

Oltre a quelle sul mercato dell’energia, il milleproroghe resuscita anche altre disposizioni stralciate dalla manovra, come l’introduzione della cambiale digitale e dell’educazione finanziaria nelle scuole, le assunzioni per Consiglio di Stato, Tar e Corte dei Conti, il commissario per le strade provinciali in Sicilia, e la proroga del bonus verde.

In attesa dell’ultimo tassello, la marcia a colpi di fiducia su dl fisco e manovra non è piaciuta alle opposizioni. Matteo Salvini ha annunciato ricorso alla Consulta per la “mancanza di trasparenza” e per i “tempi e i modi” dell’esame. Di fatto, si tratta di una replica di quanto avvenuto l’anno scorso, quando fu il Pd ad appellarsi ai giudici contro la manovra gialloverde. In quell’occasione la Corte costituzionale giudicò inammissibili le eccezioni dei dem, ma avvertì: forti e gravi compressioni dei tempi di discussione non dovranno ripetersi.

Anche il capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, ha annunciato ricorsi e ha protestato abbandonando la riunione alla Camera sul calendario della manovra. Critiche sulla compressione dei tempi sono state sollevate pure dai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico.

In attesa del via libera definitivo al Bilancio, l’approvazione del dl fisco ha suscitato meno suspense rispetto al voto per la fiducia sulla manovra, che in Senato era passata con lo stesso numero di sì (166), ma con qualche defezione nel M5S. Stavolta, invece, nessuna plateale diserzione. Solo un senatore Cinquetselle, Lello Ciampolillo, ha bissato l’assenza al momento del voto.

Malgrado il leader Matteo Renzi non abbia partecipato alla seduta, non sono arrivate sorprese nemmeno da Italia Viva, il partito di maggioranza più critico sulle misure del pacchetto bilancio.

(di Giampaolo Grassi/ANSA)