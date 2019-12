(ANSA) – TORINO, 18 DIC – “A Bardonecchia verrà allestito a breve uno specifico ufficio di frontiera, così da distinguere bene le responsabilità con il commissariato che ha altre incombenze”. Ad annunciarlo, oggi a Torino in un incontro in Prefettura, è il Capo della polizia Franco Gabrielli. “Bardonecchia, per noi, è una situazione da tenere sotto controllo. Gli spazi per l’ufficio sono stati già individuati”, aggiunge Gabrielli. A chi gli ha chiesto se la Francia avesse fornito le generalità dei gendarmi che il 30 marzo 2018 fecero irruzione in una sala della stazione di Bardonecchia, in Val Susa, dove opera l’ong Rainbow4Africa, Gabrielli ha risposto: “Chiedetelo ai francesi”.(ANSA).